На карантин "забили": в Харькове устроили автопробег в честь 9 Мая (фото, видео)

Лидия Мартынова

В Харькове в День победы над нацизмом во Второй мировой войне, несмотря на карантин, провели автопробег.

На площадь Конституции вывели военную технику времен Второй мировой. Люди оделись в форму красноармейцев.

При этом участники акции проигнорировали карантинные меры. Мероприятие массовое, люди не соблюдают дистанцию. На них нет защитных масок и перчаток.

Напомним, в Киеве подразделения столичной полиции и военнослужащие Нацгвардии взяли под усиленную охрану территорию, где проходят акции, посвященные Дню победы над нацизмом.