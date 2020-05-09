Наталья Орейро исполнила на русском песню "Нам нужна одна победа"

Лидия Мартынова

"С Днем Победы! Мира во всем мире! Я вас люблю", — говорится в подписи к видео.Многочисленные поклонники певицы отметил, что Орейро смогла очень естественно и красиво передать настроение и эмоции песни.Отметим, что песня на стихи Булата Окуджавы была написана специально для фильма "Белорусский вокзал" Андрея Смирнова. В самой картине ее исполнила сыгравшая сестру милосердия Раю Нина Ургант. Также музыкальная тема, но уже в оркестровой аранжировке без слов повторяется и в финале фильма. Через некоторое время песня стала неразрывно связываться с праздником, ее исполняли во время праздничных маршей и парадов, а для десантных войск она стала гимном.Напомним, Наталья Орейро стала популярной после исполнения главной роли в сериале "Дикий ангел". Также немалых успехов она достигла и на музыкальном поприще. Певица неоднократно была в России и всегда признавалась, что Россия для нее имеет особое значение. В 2018 году она записала песню для проходящего в России чемпионата мира по футболу.