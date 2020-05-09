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Наталья Орейро исполнила на русском песню "Нам нужна одна победа"

Наталья Орейро исполнила на русском песню "Нам нужна одна победа"

Известная и любимая в России 42-летняя актриса и певица из Уругвая Наталия Орейро поздравила всех россиян исполнением фрагмента советской песни "Нам нужна одна победа" на русском языке. Видеозапись с исполнением появилась в официальном аккаунте певицы в социальной сети Instagram.
 
"С Днем Победы! Мира во всем мире! Я вас люблю", — говорится в подписи к видео.
 
Многочисленные поклонники певицы отметил, что Орейро смогла очень естественно и красиво передать настроение и эмоции песни.
 
Отметим, что песня на стихи Булата Окуджавы была написана специально для фильма "Белорусский вокзал" Андрея Смирнова. В самой картине ее исполнила сыгравшая сестру милосердия Раю Нина Ургант. Также музыкальная тема, но уже в оркестровой аранжировке без слов повторяется и в финале фильма. Через некоторое время песня стала неразрывно связываться с праздником, ее исполняли во время праздничных маршей и парадов, а для десантных войск она стала гимном.
 
Напомним, Наталья Орейро стала популярной после исполнения главной роли в сериале "Дикий ангел". Также немалых успехов она достигла и на музыкальном поприще. Певица неоднократно была в России и всегда признавалась, что Россия для нее имеет особое значение. В 2018 году она записала песню для проходящего в России чемпионата мира по футболу.
# Шоу-бизнес
По материалам: planet-today.ru

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