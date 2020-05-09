Названа опасность досрочного погашения кредита

Вадим Карасев

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Досрочное погашение кредитов в целях экономии на процентах может быть опасным. Об этом рассказал генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский, передает агентство «Прайм».

По словам эксперта, если компания не уверена, сможет ли она справиться с последствиями кризиса, то денежные средства лучше «"размазать" на как можно больший срок».

Петропольский добавил, что если речь идет о физическом лице, то практически все ипотеки в России выплачиваются аннуитетными платежами, то есть в первую половину срока кредита гасятся только начисленные проценты. Поэтому досрочное погашение платежа во вторую половину срока является бессмысленным, отметил специалист.

Ранее сообщалось, что в апреле 2020 года доля должников, отказывающихся платить по кредитам из-за потери работы, достигла 30 процентов. Год назад отсутствием работы объясняли неплатежи 18 процентов клиентов банков. Доля должников, которые не платят по кредитам из-за финансовых трудностей, выросла до 60 процентов в апреле (на 10 процентных пунктов за месяц). Кроме того, до 40 процентов увеличилась доля тех, кто связывает свои финансовые трудности с падением доходов (плюс 10 процентных пунктов).