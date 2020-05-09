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Названы любимые фильмы россиян о Великой Отечественной войне

Названы любимые фильмы россиян о Великой Отечественной войнеФото: Кирилл Брага / РИА Новости

«Мосфильм» назвал любимые картины россиян о Великой Отечественной войне на своем YouTube-канале, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу киноконцерна.

Самыми популярными и любимыми фильмами стали «Освобождение», «Белый тигр», «Звезда» и «Они сражались за Родину».

Эти картины собрали больше всего просмотров на YouTube-канале «Мосфильма». Однако самым просматриваемым стал фильм «Освобождение» — более 40 миллионов просмотров. На втором месте «Белый тигр» с английскими субтитрами, который набрал 17 миллионов просмотров. «Звезда» оказалась на третьем месте (13,8 миллиона). Также большинство смотрело «Дорогу на Берлин» (13,4 миллиона) и «Они сражались за Родину» (более 10 миллионов). Более миллиона просмотров у картин «Иди и смотри» (1,2 миллиона) и «Восхождение» (1,1 миллиона).

В пресс-службе киноконцерна рассказали, что не только россияне смотрят советские фильмы о войне. Перечисленные картины также популярны на Украине, в Казахстане, во Вьетнаме и в США. Не меньше любят фильмы о Великой Отечественной войне в Германии и Белоруссии.

Ранее россияне назвали свои любимые военные фильмы в опросе проекта Кино Mail.ru. Лучшей картиной сочли ленту режиссера Леонида Быкова «В бой идут одни "старики"». Второе место занял фильм «Офицеры», третье — «А зори здесь тихие». В пятерку лидеров также вошли такие работы, как «Они сражались за Родину» и «Судьба человека».

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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