Нефтяной отрасли предсказали поражение в борьбе за энергетический рынок

Вадим Карасев

Фото: David McNew / Getty Images

Авторы Bloomberg и опрошенные ими экономисты предсказали нефтяной отрасли стратегическое поражение в борьбе за мировой энергетический рынок. Победителем, по их мнению, выйдут компании, специализирующиеся на альтернативных источниках энергии.

В своих выводах авторы опираются на динамику изменения цен на различные виды энергии и на данные о рентабельности капитала (return on equity, ROE) компаний из разных направлений энергетики. Этот показатель считается одним из ключевых при оценке деятельности предприятия и активно используется инвесторами — действующими и потенциальными.

ROE рассчитывается как соотношение прибыли к величине собственного капитала компании. Авторы указывают, что в последние месяцы, на фоне пандемии коронавируса, вызванных ею спада спроса на энергоресурсы и падения цен на нефть, рентабельность капитала крупнейших мировых нефтяных компаний значительно снизилась. По итогам первого квартала 2020 года она не превышала 15,4 процента (у австрийской OMV), а у большинства игроков была значительно ниже 10 процентов.

В то же время, в секторе альтернативной энергетики ROE даже на фоне глобального кризиса выше. Так, у компаний, занимающихся ветрогенерацией, показатель составляет в среднем 11 процентов (для генерации на море) и девять процентов (на суше). Для фотоэлектрических солнечных батарей средний уровень ROE в начале 2020 года равнялся восьми процентам.

Относительно высокая рентабельность капитала компаниям из альтернативной энергетики удается сохранить даже несмотря на снижение цен на электричество. За последние 10 лет в США они в среднем упали на шесть процентов. Авторы делают вывод, что падение цен на конечную продукцию не так сильно сказывается на компаниях из сектора альтернативной энергетики (и даже является нормой для них), как на традиционных нефтедобывающих корпорациях.

В будущем электроэнергия, в том числе производимая альтернативными способами, имеет шансы потеснить нефть, считают аналитики. Они указывают не только на распространение электромобилей, но и на разработки в области плазменных двигателей, которыми, как ожидается, будут оборудовать самолеты.