Нюта Федермессер госпитализирована в Коммунарку

Вадим Карасев

Российский общественный деятель, учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам "Вера", член центрального штаба Общероссийского народного фронта Нюта Федермессер госпитализирована в больницу в Коммунарке с коронавирусом.

На своей странице в Facebook Федермессер сама рассказала о том, что ее тест на COVID-19 дал положительный результат. По словам общественницы, стресс и усталость способствовали тому, что ей пришлось лечь в больницу. Кроме того, анализы показали, что в легких обнаружены признаки пневмонии на начальной стадии.

Отдельно Нюта Федермессер прокомментировала условия больницы в Коммунарке. По ее мнению, главврач , сам недавно перенесший коронавирусную инфекцию, "организовал потрясающую службу".

Нюта Федермессер в 2012 году была награждена знаком отличия Российской Федерации "За благодеяние". В 2018 году Федермессер объявили персоной нон-грата в Азербайджане за ее поездку в Нагорно-Карабахскую республику.

В 2019 году портал Южный Федеральный сообщал о том, что при содействии фонда Нюты Федермессер "Вера" в Россию были осуществлены для детей с тяжелой формой эпилепсии.