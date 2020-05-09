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Новосибирский театр отметил День Победы онлайн-концертом

Новосибирский театр отметил День Победы онлайн-концертомФото: НОВАТ

Новосибирский академический театр оперы и балета (НОВАТ) отметил День Победы онлайн-концертом, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В рамках концерта звезды, творческие руководители и ветераны театра поздравили зрителей, находясь дома. В домашней обстановке они исполнилилюбимые песни военных лет, песни-воспоминания и стихи о войне. Онлайн-концерт доступен на сайте НОВАТ, на страницах театра в соцсетях и его канале на YouTube, на сайте культура.рф и сайте телеканала «Культура».

«Наш театр — Театр Победы — чтит память и выражает благодарность и преклонение перед мужественным поколением, подарившим нам мир, возможность жить, любить и творить», — отметил главный режиссер НОВАТ Вячеслав Стародубцев.

Кроме того, фасад здания театра украшен георгиевской лентой.

Отмечается, что 75-летие Победы является вдвойне важным событием для театра, поскольку учреждение открылось 12 мая 1945 года.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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