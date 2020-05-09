Нужен Китай — США назвали условие продления СНВ-3

Анастасия Иванова

Россия «должна убедить» Китай сесть за стол переговоров — такое основное условие для продления действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ) назвал спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли. Об этом пишет газета The Washington Times.

Отсутствие в Договоре Китая он назвал одной из главных его проблем и недостатков.

«Россия должна убедить китайцев также сесть за стол переговоров», — заявил спецпредставитель президента, добавив, что соглашение России выгоднее, чем США.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявлял, что Россия ждёт ответ на предложение продлить без предварительных условий действие Договора.

По его словам, продление Договора стало бы разумным шагом, который позволил бы не допустить дальнейшую деградацию ситуации в сфере стратегической стабильности, избежать полного обрушения контрольно-ограничительных механизмов в ракетно-ядерной сфере, выиграть время для обсуждения подходов к методам контроля над новыми вооружениями и военными технологиями.