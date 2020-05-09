Обращение президента России Владимира Путина в день 75-летия Победы

Алексей Вольцев

9 мая президент России Владимир Путин выступит с обращением к россиянам, которое будет приурочено ко Дню Победы. Согласно плану мероприятий, утром глава государства возложит цветы к Могиле неизвестного солдата, а затем у Вечного огня обратится к народу.

Ранее в Кремле сообщили о том, что в послании, которое продлится примерно 25 минут, президент затронет не только темы 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, но и сообщит о новых ограничениях, введенных из-за пандемии коронавируса.

Эпидемия стала причиной отмены в этом году парада на Красной площади. Пока его перенесли на неопределенный срок. При этом днем будет показан авиационный парад: над Москвой пролетят несколько десятков самолетов.

Позже в онлайн-формате пройдет акция «Бессмертный полк»: ее покажут на более чем 200 медиаэкранах столицы и нескольких интернет-платформах. Вечером состоится праздничный салют, правда, власти Москвы настоятельно рекомендовали гражданам оставаться дома и смотреть за ним по телевизору или же из окон своих домов.

Такие же сценарии празднования Дня Победы в этом году предложили российским регионам: местные жители посмотрят обращение президента, а затем выйдут с портретами воевавших родственников на балкон, чтобы дистанционно поучаствовать в акции «Бессмертный полк». Кроме того, по предложению Василия Ланового днем будет исполнена песня «День Победы» у окон домов.

Отметим, что утром Владимир Путин получил несколько поздравлений с праздником Победы от разных глав государств — телеграммы и звонки поступили из Северной Кореи от Ким Чен Ына, президента Чехии Милоша Земана и других.

Фото: Legion-Media