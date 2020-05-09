Определены сферы с выросшими зарплатами после отмены самоизоляции в России

Вадим Карасев

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

После снятия ограничений в России из-за эпидемии коронавируса в некоторых сферах произойдет повышение зарплат. Их в разговоре с агентством «Прайм» определила доцент кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец.

По ее словам, реальный рост доходов произойдет среди сотрудников компаний-монополистов и в низкоконкурентных сферах (энергетика, связь), где мало что изменится, а также в медицине. Медработники станут получать больше не только в бюджетных учреждениях из-за доплат, но и в частных клиниках благодаря возросшему спросу на медицинские услуги.

Изменения произойдут в образовании, онлайн-развлечениях, а также в IT-сфере после того, как некоторые работодатели решат оставить всех или часть сотрудников на удаленной работе. Небольшой рост зарплат возможен в аграрном секторе.

Поскольку больше всего после отмены режима самоизоляции пострадали туризм, гостиничный и ресторанный бизнес, перевозки, у таких компаний достаточно долгое время не будет финансовых возможностей для увеличения оплаты труда.

В будущем стоит ожидать падения спроса на товары и услуги онлайн-магазинов и различных сервисов, снизится прибыль розничных магазинов, аптек и доставки. Именно эти сферы сейчас получают выгоду на фоне распространения коронавируса.

Ранее россияне сообщили, что из-за кризиса ожидают падения зарплат примерно на 11 процентов.