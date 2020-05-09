Определены сроки открытия магазинов одежды в России

Вадим Карасев

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Глава отдела клинических исследований НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова в интервью порталу стопкоронавирус.рф определила приблизительные сроки открытия в России небольших магазинов одежды и обуви.

По ее словам, такие магазины могут начать открываться уже на первом этапе снятия ограничений из-за коронавируса. Их площадь не должна превышать 400 квадратных метров, а между посетителями и персоналом должна соблюдаться дистанция.

Одновременно смогут возобновить работу салоны красоты, парикмахерские, предприятия, оказывающие бытовые услуги, и непродовольственные магазины.

На втором этапе откроются детские сады, на третьем — школы и вузы, театры, музеи и бассейны, спортивные и тренажерные залы.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что решения о начале каждого из трех этапов выхода из режима самоизоляции будут приниматься руководителями регионов по отдельности.

При этом чиновники будут опираться на показатели заболеваемости, наличие свободных коек в больницах. Ожидается, что ограничения начнут отменяться в конце мая или начале июня.