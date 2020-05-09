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Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 9 мая

Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 9 маяФото: Алексей Майшев / РИА Новости

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 9 мая составило 3,93 миллиона человек. Пандемия охватила 187 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте.

По информации проекта Хопкинса, в мире заражены 3 938 080 человек. Однако, согласно данным портала Worldometers, количество заражений коронавирусом на планете превысило четыре миллиона.

Прирост заразившихся за сутки составил 93,8 тысячи человек. За весь период пандемии скончались 274 898 пациента, более 1,32 миллиона человек выздоровели.

Наиболее пострадавшими от SARS-CoV-2 остаются США (1,28 миллиона человек), Испания (222,8 тысячи), Италия (217,1 тысячи) и Великобритания (212,6 тысячи). Россия остается на пятом месте по числу инфицированных (187 859).

Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах — 77 180 человек. При этом в европейских странах у лидеров антирейтинга уровень смертности превышает 10 процентов.

В России за последние сутки зафиксировано 10 699 случаев инфицирования. Всего в стране за время эпидемии 26 608 человек выздоровели, 1 723 человека умерли.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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