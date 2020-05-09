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От проблем с алкоголем до феноменального похудения: как изменился Таш из Comedy Club

От проблем с алкоголем до феноменального похудения: как изменился Таш из Comedy Club
Таш Саркисян хорошо известен среди почитателей нового российского юмора: бывший кавээнщик, он много лет вел Comedy Club и писал сценарии. Но сегодня шоумен сменил профиль деятельности, всерьез увлекшись спортом. Одно время он даже работал на тематическом канале.

Арташес Саркисян, полюбившийся зрителям еще со времен участия в команде КВН «Новые армяне», стал не только ведущим, но и одним из основателей шоу Comedy Club. Но около десяти лет назад он покинул проект, чтобы сосредоточиться на новых творческих идеях.

Сейчас Таш курирует сразу несколько проектов, но главной его страстью является спорт. Благодаря бегу и триатлону артист сбросил около 30 килограммов. Он признается, что в середине 2000-х его образ жизни было сложно назвать здоровым.

«Я понял, что мне уже тяжело курить и вести нездоровый образ жизни. Трудно сказать, что это был алкоголизм в прямом смысле, но это стало мешать. Вот утром просыпаешься, а тебе тяжело. И к 12 часам дня ты уже устал. Это не может нравиться. Решил кое от чего отказаться. А образовавшийся вакуум заполнился циклическими видами спорта», — подчеркнул Саркисян.

Сейчас Таш принимает участие в марафонах по всему миру. Для ведущего не важны результаты забегов: на первом месте у него победа над собственными недостатками.


С недавних пор Таш увлекся соревнованиями Ironman, в рамках которых спортсмены сначала совершают заплыв, потом едут на велосипеде, а после бегают на огромные расстояния. Данный марафон считается одним из самых сложных в мире.

«Нужно найти хорошего тренера, без него нельзя этим заниматься. Что касается баланса, то он находится в человеке. Кто-то перебарщивает с алкоголем, кто-то с выездами на футбол, а кто-то с шахматным клубом. Все зависит от умения выстраивать свое расписание, исходя из здравого смысла. Стать зависимым в полном объеме можно от чего угодно — хоть от работы, хоть от спорта, хоть от бега в мешках», -— уверен Саркисян.

Артист уже давно привык к тому, что поклонники задают ему вопросы о методиках похудения и причинах преображения. В интервью для «Спорт-экспресс» Таш признался, что не прибегает к суровым диетам. Просто в один момент он искренне влюбился в спорт, и это помогло забыть о проблемах с лишним весом и вредными привычками.

Фото: PhotoXPress.ru, Instagram, кадр из шоу Comedy Club

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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