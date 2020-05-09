Парки можно было не закрывать: Ляшко объяснил, зачем обманули украинцев

Влада Некрасова

Главный санитарный врач Украины Олег Ляшко признал, что парки и скверы в Украине было решено закрыть ради «психологического воздействия на украинцев», чтобы у них появилось ощущение тревоги в связи с пандемией коронавируса.

Об этом он сказал в эфире «Украина 24».

«Мы когда закрывали в свое время парки, делали опрыскивание дорог, это, опять же, был вопрос не столько влияния на эпидемиологический процесс, сколько на психологический процесс. Закрытие парков, нет ощущения такого, что все безопасно, люди больше психологически готовились к тому, что надо соблюдать карантин. Ощущение тревоги», — объяснил Ляшко, отметив, что эту тактику позаимствовали у других стран — в частности, у Китая и Италии.

Напомним, уже с 11 мая в Украине начнется постепенное смягчение карантинных ограничений (в т.ч. будут открыты парки) при этом сам карантин могут продлить и после 22 мая.

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