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Парламент Франции принял законопроект о продлении ЧП до 10 июля

Парламент Франции принял законопроект о продлении ЧП до 10 июля
Парламент Франции принял в субботу законопроект о продлении до 10 июля чрезвычайного положения в сфере здравоохранения из-за ситуации с коронавирусом.

Принятый ранее закон о чрезвычайном санитарном положении вступил в силу 24 марта. Этот режим был введен на два месяца - до 24 мая.

"После выработанного соглашения между депутатами и сенаторами в смешанной паритетной комиссии Национальное собрание (нижняя палата парламента) приняло законопроект, продлевающий ЧП в сфере здравоохранения", - сообщает Нацсобрание в Twitter.


Франции.

По последним данным, число жертв коронавируса во Франции превысило отметку в 26,3 тысячи человек. В настоящее время в больницах остаются 22 614 человек, заболевших коронавирусом, из них 2812 человек с тяжелым течением болезни лежат в отделениях реанимации.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,7 миллиона случаев заражения, около 260 тысяч человек скончались.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

# В мире
По материалам: ria.ru

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