Подвиг ослепшего танкиста: как история войны стала историей большой семьи

Лидия Мартынова

Как, истекая кровью и ничего не видя, подавать снаряды в танке, чтобы продолжать бить врага; как, находясь в тылу, рваться на фронт и даже купить за собственные деньги самолет, чтобы на нем с разрешения Сталина воевать против гитлеровцев; как спастись девочке, заживо похороненной эсэсовскими карателями - об этих цепляющих душу событиях из истории своей семьи рассказала в очерке к 75-летию Победы специальный корреспондент РИА Новости Александра Науменко.

Война разбросала многих людей не только по разным городам, но и по разным странам. Почти у каждого в семье есть те, кто прошел войну и у кого есть интересные и удивительные истории.