Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Подвиг ослепшего танкиста: как история войны стала историей большой семьи

Подвиг ослепшего танкиста: как история войны стала историей большой семьи

Подвиг ослепшего танкиста: как история войны стала историей большой семьи
Как, истекая кровью и ничего не видя, подавать снаряды в танке, чтобы продолжать бить врага; как, находясь в тылу, рваться на фронт и даже купить за собственные деньги самолет, чтобы на нем с разрешения Сталина воевать против гитлеровцев; как спастись девочке, заживо похороненной эсэсовскими карателями - об этих цепляющих душу событиях из истории своей семьи рассказала в очерке к 75-летию Победы специальный корреспондент РИА Новости Александра Науменко.

Война разбросала многих людей не только по разным городам, но и по разным странам. Почти у каждого в семье есть те, кто прошел войну и у кого есть интересные и удивительные истории.

# Россия
По материалам: ria.ru

Последние новости

Малахов извинился перед Рудковской за статью о психическом расстройстве ее сына
Малахов извинился перед Рудковской за статью о психическом
Космонавты с борта МКС поздравили россиян с Днем Победы
Космонавты с борта МКС поздравили россиян с Днем Победы
Подвиг ослепшего танкиста: как история войны стала историей большой семьи
Подвиг ослепшего танкиста: как история войны стала историей большой
Обращение президента России Владимира Путина в день 75-летия Победы
Обращение президента России Владимира Путина в день 75-летия Победы
В России стартовала акция "Бессмертный полк"
В России стартовала акция "Бессмертный полк"
Что смотреть онлайн 9 мая. Расписание трансляций
Что смотреть онлайн 9 мая. Расписание трансляций
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 9 мая
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 9 мая
На таксиста напали за отказ везти без пропуска
На таксиста напали за отказ везти без пропуска
В США зафиксирована рекордная безработица
В США зафиксирована рекордная безработица
"Яндекс" запустил на главной странице спецраздел ко Дню Победы
"Яндекс" запустил на главной странице спецраздел ко Дню Победы
Число зараженных коронавирусом в Киргизии достигло 931
Число зараженных коронавирусом в Киргизии достигло 931
Боб Дилан впервые за восемь лет выпустит альбом с авторскими песнями
Боб Дилан впервые за восемь лет выпустит альбом с авторскими песнями

Топ на сегодня

Эксперты рассказали о росте продаж товаров для дома и дачи
Эксперты рассказали о росте продаж товаров для дома и дачи
Ким Чен Ын поздравил Россию с 75-летием Победы
Ким Чен Ын поздравил Россию с 75-летием Победы
Религия и традиции: может ли православный человек ходить в католическую церковь?
Религия и традиции: может ли православный человек ходить
Генсек ООН призвал вспомнить уроки 1945 года
Генсек ООН призвал вспомнить уроки 1945 года
Путин и Конте отметили важность взаимодействия в международных делах
Путин и Конте отметили важность взаимодействия в международных делах

Еще по теме

Васильева анонсировала синхронизацию литературы и истории в школе
Лавров открыл выставку документов к 75-летию победы в Сталинградской битве
С Днем Победы!
Почему мы воюем?