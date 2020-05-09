Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Украина » Полицию и Нацгвардию стянули в центр Киева: что происходит (фото)

Полицию и Нацгвардию стянули в центр Киева: что происходит (фото)

Полицию и Нацгвардию стянули в центр Киева: что происходит (фото)

Несмотря на заявления киевского мэра Виталия Кличко об отмене массовых мероприятий в столице в День победы над нацизмом во Второй мировой войне, в Киеве 9 мая все же запланирован ряд мероприятий, посвященных этой дате.

Подразделения столичной полиции и военнослужащие Нацгвардии взяли под усиленную охрану территорию, где будут проходить акции.

На время проведения мероприятий движение по некоторым улицам столицы будет ограничено. Чтобы не допустить каких-либо правонарушений, на установленных пропускных пунктах полицейские проводят осмотр участников мероприятий и разъяснительную работу с людьми по соблюдению карантина и запрете использования символики тоталитарных режимов.

Перед началом сотрудники взрывотехнической службы и кинологи проверили места проведения акций.

Напомним, президент Зеленский 8 мая почтил память погибших во Второй мировой войне минутой молчания и возложил цветы у Вечного огня в парке Вечной Славы в Киеве. Он также почтил память защитников Мелового в Луганской области. А сегодня во время рабочей поездки в Закарпатскую область возложил цветы к Вечному огню на мемориальном комплексе «Холм Славы».

58 Сделайте "ФАКТЫ"
избранным источником в Google News

# Украина
По материалам: fakty.ua

Последние новости

Греция предлагает разрешить туры между странами, справившимися с COVID-19
Греция предлагает разрешить туры между странами, справившимися с
Время ретроградного Сатурна: о чем важно помнить с 11 мая по 29 сентября 2020 года
Время ретроградного Сатурна: о чем важно помнить с 11 мая
Россиянам на карантине устроят праздничный концерт и акцию «Бессмертный полк»
Россиянам на карантине устроят праздничный концерт и акцию
Владельцы торговых центров предупредили о "необратимом" крахе отрасли
Владельцы торговых центров предупредили о "необратимом" крахе отрасли
В Москве выздоровело рекордное число пациентов с коронавирусом
В Москве выздоровело рекордное число пациентов с коронавирусом
Трамп направит восемь тысяч аппаратов ИВЛ другим странам
Трамп направит восемь тысяч аппаратов ИВЛ другим странам
Модная битва: Сиара против Хлои Бейли
Модная битва: Сиара против Хлои Бейли
Еврейский музей открыл выставку "Неизвестный Берлин. Май 1945 года"
Еврейский музей открыл выставку "Неизвестный Берлин. Май 1945 года"
Нефтяной отрасли предсказали поражение в борьбе за энергетический рынок
Нефтяной отрасли предсказали поражение в борьбе за энергетический
Путин и Нетаньяху по телефону обсудили развитие ситуации в Сирии
Путин и Нетаньяху по телефону обсудили развитие ситуации в Сирии
МИД России отреагировал на инсинуации в японских СМИ о Курилах
МИД России отреагировал на инсинуации в японских СМИ о Курилах
Малахов извинился перед Рудковской за статью о психическом расстройстве ее сына
Малахов извинился перед Рудковской за статью о психическом

Топ на сегодня

Эксперты рассказали о росте продаж товаров для дома и дачи
Эксперты рассказали о росте продаж товаров для дома и дачи
Ким Чен Ын поздравил Россию с 75-летием Победы
Ким Чен Ын поздравил Россию с 75-летием Победы
Религия и традиции: может ли православный человек ходить в католическую церковь?
Религия и традиции: может ли православный человек ходить
Генсек ООН призвал вспомнить уроки 1945 года
Генсек ООН призвал вспомнить уроки 1945 года
Путин и Конте отметили важность взаимодействия в международных делах
Путин и Конте отметили важность взаимодействия в международных делах

Еще по теме

В Украине на День победы порядок будут обеспечивать 16 тысяч правоохранителей
Сегодня в Украине чтят память жертв Голодомора
Полиция призывает не идти против закона на акциях в центре Киева
В полиции назвали количество нарушений во время акций по Украине