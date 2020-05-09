Попова рассказала, когда можно будет снять все ограничения из-за коронавируса в России

Вадим Карасев

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, когда в России отменят все ограничительные режимы, введенные из-за угрозы быстрого распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.

О том, когда и каким конкретно образом будет проходить снятие ограничительных мер в субъектах РФ, шла речь на прошедшем в столице совещании внутрифракционной группы фракции "Единая Россия", пишет ТАСС.

Попова подчеркнула, что пока не будет создана вакцина от этой опасной инфекции или вирус сам «не устанет и не уйдет сам» полностью ограничения в России сняты не будут.

Она отметила, что сейчас всем надо постараться приспособиться жить в таких условиях. В возглавляемом Поповой ведомстве разработали ряд специальных рекомендаций для возможности возобновления деятельности в различных отраслях экономики.

Попова также сказала, что такие проблемы, как жизнь и работа с оглядкой на коронавирус, существует не только в нашей стране, но и во всем мире.

Анна Попова также сказала, что строгость ограничительного режима, возможно, будет меняться в зависимости от того, как будет складываться эпидситуация с распространением коронавируса.

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