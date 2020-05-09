Пожар в больнице с зараженными Covid-19 ликвидирован в Москве

Влада Некрасова

На севере Москвы в одном из корпусов здания больницы им. Спасокукоцкого возник пожар. В столичном главке МЧС РФ подтвердили данную информацию.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник, в настоящее время пожарным удалось эвакуировать пациентов и сотрудников персонала. Согласно источнику, очаг возгорания расположен на первом этаже шестиэтажного здания больницы.

«Возгорание произошло на первом этаже урологического корпуса, где проходят лечение больные Covid-19. Причиной возгорания могло стать воспламенение личных вещей», — отметил источник.

По состоянию на 21.03 по московскому времени пожар был ликвидирован.