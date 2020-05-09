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Премьера «Ржева» на ТВ: режиссер Игорь Копылов рассказал о трудностях съемок и современном патриотизме 

Премьера «Ржева» на ТВ: режиссер Игорь Копылов рассказал о трудностях съемок и современном патриотизме 

Перед Днем Победы на канале «Россия» зрителям показали фильм «Ржев». В декабре 2019 года картину с успехом демонстрировали в кинотеатрах страны. 
 
Режиссер «Ржева» Игорь Копылов дал интервью, рассказав о создании фильма, охватывающего, в общем-то, очень короткий период – всего сутки. Но при этом сюжет чрезвычайно насыщен информационно и эмоционально. 
 
Игорь Копылов считает, что созданная им и съемочной группой картина – дань памяти тому поколению, которому мы обязаны жизнью. Это подарок для ветеранов, но в то же время, фильм будет интересен и молодежи. 
 
Как сообщил Игорь Копылов, инициатором создания «Ржева» стал петербургский бизнесмен Евгений Пригожин. Он предложил снять фильм по повести писателя-фронтовика Вячеслава Кондратьева «Искупить кровью». Дело в том, что дед Евгения Викторовича также воевал подо Ржевом. 
 
Режиссер признался, что съемки стали непростым испытанием. Тридцатиградусный мороз сменился оттепелью, так что пришлось откачивать из окопов воду. Артисты на себе испытали, каково это – быть солдатом в Великую Отечественную. Многие просили дать своим героям имена и фамилии воевавших предков. Это был своего рода «Бессмертный полк», отмечает Игорь Копылов. 
 

 
Режиссер уже не в первый раз создает произведения о той войне. Так, еще в 1995 году к полувековому юбилею Победы он поставил спектакль «Вшивая история». Это пронзительное повествование о встрече двух мальчишек, чьи судьбы были изломаны войной. Постановка прошла тогда в России и Германии.
# Шоу-бизнес
По материалам: planet-today.ru

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