Президент России Владимир Путин поздравил граждан страны с Днем Победы

Влада Некрасова

Президент России Владимир Путин в рамках мероприятий, посвященных Дню Победы возложил алые розы к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду.

Таким образом глава государства почтил память погибших в Великой Отечественной войне. После этого президент РФ обратится к россиянам, от всего сердца поздравив их в Днем Победы.





«Для нас всех это самый дорогой, самый главный праздник. Мы всегда отмечаем его торжественно и всенародно. Все вместе», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что для россиян духовное и нравственное значение Дня Победы остается неизменно великим, а отношение к нему — священным.

«Это наша память и гордость, история нашей страны. История каждой семьи, часть нашей души, которую передали нам отцы и матери, наши бабушки и дедушки», — сказал президент.

Он отметил, что вся страна обязательно отметит юбилейную дату, «как обычно широко и торжественно».

«Мы сделаем это достойно. Как велит наш долг перед теми, кто выстрадал, добился и свершил Победу», — пообещал глава государства.

По его словам, будет и парад на Красной площади, и марш «Бессмертного полка».

«С праздником вас. С Днем Победы. Ура!», — закончил выступление Владимир Путин.

Сразу после выступления главы государства на Красной площади начался военный парад, посвященный Дню Победы над фашистской Германией.

Как сообщало ИА Newstes, накануне выступление президента России перед гражданами страны именно после возложения цветов к Вечному огню анонсировал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.