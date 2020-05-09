Президент России Владимир Путин поздравил граждан страны с Днем Победы
Президент России Владимир Путин в рамках мероприятий, посвященных Дню Победы возложил алые розы к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду.
Таким образом глава государства почтил память погибших в Великой Отечественной войне. После этого президент РФ обратится к россиянам, от всего сердца поздравив их в Днем Победы.
Он подчеркнул, что для россиян духовное и нравственное значение Дня Победы остается неизменно великим, а отношение к нему — священным.
Он отметил, что вся страна обязательно отметит юбилейную дату, «как обычно широко и торжественно».
По его словам, будет и парад на Красной площади, и марш «Бессмертного полка».
Сразу после выступления главы государства на Красной площади начался военный парад, посвященный Дню Победы над фашистской Германией.
Как сообщало ИА Newstes, накануне выступление президента России перед гражданами страны именно после возложения цветов к Вечному огню анонсировал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.