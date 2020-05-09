Президенту Туркмении передано боевое знамя полка, в котором воевал его дед

Влада Некрасова

Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин передал президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову Боевое знамя 748-го стрелкового полка 206-ой дивизии 2-го Украинского фронта, в составе которого во время Великой Отечественной войны воевал дед главы Туркменистана.

Как сообщили ИА Newstes в пресс-службе Миноброны России, во время торжественной церемонии передачи Боевого знамени заместитель министра обороны РФ обратил внимание на то, что свыше 300 тысяч бойцов из Туркменистана приняли участие в сражениях на всех фронтах войны, 104 человека удостоены высокого звания Герой Советского Союза.

В военном ведомстве подчеркнули, что боевое знамя станет напоминанием о той жертве, которую принес туркменский народ для приближения Победы.

«Именно советский народ стал надеждой и оплотом всего человечества, главным освободителем от коричневой чумы», — отметил генерал-полковник Александр Фомин.

Заместитель министра обороны Российской Федерации в ходе визита возложил цветы к мемориальному комплексу «Народная память».