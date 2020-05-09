Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Приметы о часах: куда можно и куда нельзя их вешать в доме

Приметы о часах: куда можно и куда нельзя их вешать в доме

Часы есть в каждом доме, однако не все знают о том, что есть места, в которые их вешать нельзя. Народная мудрость поможет правильно расположить часы в доме и не навлечь на себя бед.

Часы не зря считают мистическим предметом интерьера наравне с зеркалами. С их помощью можно не только узнавать время, но и проводить многочисленные обряды, а также узнавать свое будущее и даже получать подсказки ангелов-хранителей. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают узнать о том, где можно и где нельзя вешать часы в квартире. Эти знания помогут привлечь в жизнь позитивные перемены и отвести неприятности.


Где нельзя вешать часы

Не место часам в прихожей, рядом с дверью. Механизм не должен сразу бросаться в глаза, чтобы не нарушать энергетического баланса, из-за которого членам семьи будет неуютно в собственном жилище.

Неуместным будет использование больших часов в спальне. Энергетика этого помещения не должна нарушаться громким тиканьем или боем, а значит, подбирать нужно небольшие часики с бесшумным механизмом.

В детской комнате нельзя располагать массивные часы, которые будут давить и создавать энергетику беспокойства, вредящую неокрепшим умам. Здесь располагают круглые яркие часы с тихим ходом, чтобы дети учились жить в гармонии с собой и не тратить время понапрасну.


Ни в коем случае в доме не оставляют часов, которые сломались. Неправильно показанное время или его отсутствие указывает на то, что в доме нет места счастью. Такой предмет нужно убрать или починить, чтобы часы шли и показывали верное время.

Нельзя вешать подаренные часы в помещении, где спят. Энергетика подарка может быть отрицательной и вряд ли будет способствовать полноценному отдыху без кошмаров.

Куда можно и нужно вешать часы в доме

Западная сторона — лучшее место для часов. В этой части дома часы стоит повесить тем, кто занимается любым видом творчества. Энергетика часов будет вдохновлять и помогать в раскрытии все новых граней таланта.

Повесив часы в южной части дома, можно быстро достичь процветания и славы. Успех придет, если повесить часы в стильной и тонкой оправе без завитушек. Строгий и лаконичный дизайн поможет сосредоточиться на делах и привлечь в жизнь позитивные перемены, а также вывести свой бизнес на хороший уровень.

Тем, кому необходима взаимная любовь и гармония в семье, стоит повесить часы в северной части дома. Мерное тиканье избавит от проблем в общении с противоположным полом и сделает жизнь спокойной, без скандалов и конфликтов.


Восточная часть — лучшее место для часов в том случае, если живущие в доме желают справиться с недугами. Благодаря энергетике часов уйдут головные боли и недомогания.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Число зараженных коронавирусом в Киргизии достигло 931
Число зараженных коронавирусом в Киргизии достигло 931
Боб Дилан впервые за восемь лет выпустит альбом с авторскими песнями
Боб Дилан впервые за восемь лет выпустит альбом с авторскими песнями
Приметы о часах: куда можно и куда нельзя их вешать в доме
Приметы о часах: куда можно и куда нельзя их вешать в доме
Росстат рассказал о закупках СССР вооружения в годы войны
Росстат рассказал о закупках СССР вооружения в годы войны
Уровень заболеваемости коронавирусом в России не снижается — Минздрав
Уровень заболеваемости коронавирусом в России не снижается — Минздрав
Доктор Мясников рассказал об опасности нарушения режима дня на самоизоляции
Доктор Мясников рассказал об опасности нарушения режима дня на
Кейт Миддлтон и принц Уильям по видеосвязи поздравили ветеранов с 75-й годовщиной окончания Второй мировой войны
Кейт Миддлтон и принц Уильям по видеосвязи поздравили ветеранов с
Путин объяснил попытки переписать историю в некоторых странах
Путин объяснил попытки переписать историю в некоторых странах
Регионам России пояснили, как снимать ограничения: события ночи 9 мая
Регионам России пояснили, как снимать ограничения: события ночи 9 мая
Как пройдет День Победы в условиях пандемии коронавируса
Как пройдет День Победы в условиях пандемии коронавируса
Россиян поздравили с Днем Победы из космоса
Россиян поздравили с Днем Победы из космоса
Мошенники изобрели новый способ незаметно похитить данные банковских карт
Мошенники изобрели новый способ незаметно похитить данные банковских

Топ на сегодня

Эксперты рассказали о росте продаж товаров для дома и дачи
Эксперты рассказали о росте продаж товаров для дома и дачи
Генсек ООН призвал вспомнить уроки 1945 года
Генсек ООН призвал вспомнить уроки 1945 года
Ученый назвал способы дезинфекции масок
Ученый назвал способы дезинфекции масок
Ким Чен Ын поздравил Россию с 75-летием Победы
Ким Чен Ын поздравил Россию с 75-летием Победы
Лавров обсудил с главой Абхазии борьбу с COVID-19
Лавров обсудил с главой Абхазии борьбу с COVID-19

Еще по теме

Куда можно и нельзя вешать часы по фэн-шуй
Фэн-шуй: куда поставить талисманы, чтобы привлечь благополучие
Остановились часы: что сулит примета
Почему нельзя дарить или выбрасывать часы: все приметы о часах