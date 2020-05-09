Приметы о часах: куда можно и куда нельзя их вешать в доме

Вадим Карасев

Часы есть в каждом доме, однако не все знают о том, что есть места, в которые их вешать нельзя. Народная мудрость поможет правильно расположить часы в доме и не навлечь на себя бед.

Часы не зря считают мистическим предметом интерьера наравне с зеркалами. С их помощью можно не только узнавать время, но и проводить многочисленные обряды, а также узнавать свое будущее и даже получать подсказки ангелов-хранителей. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают узнать о том, где можно и где нельзя вешать часы в квартире. Эти знания помогут привлечь в жизнь позитивные перемены и отвести неприятности.

Где нельзя вешать часы

Не место часам в прихожей, рядом с дверью. Механизм не должен сразу бросаться в глаза, чтобы не нарушать энергетического баланса, из-за которого членам семьи будет неуютно в собственном жилище.

Неуместным будет использование больших часов в спальне. Энергетика этого помещения не должна нарушаться громким тиканьем или боем, а значит, подбирать нужно небольшие часики с бесшумным механизмом.

В детской комнате нельзя располагать массивные часы, которые будут давить и создавать энергетику беспокойства, вредящую неокрепшим умам. Здесь располагают круглые яркие часы с тихим ходом, чтобы дети учились жить в гармонии с собой и не тратить время понапрасну.

Ни в коем случае в доме не оставляют часов, которые сломались. Неправильно показанное время или его отсутствие указывает на то, что в доме нет места счастью. Такой предмет нужно убрать или починить, чтобы часы шли и показывали верное время.

Нельзя вешать подаренные часы в помещении, где спят. Энергетика подарка может быть отрицательной и вряд ли будет способствовать полноценному отдыху без кошмаров.

Куда можно и нужно вешать часы в доме

Западная сторона — лучшее место для часов. В этой части дома часы стоит повесить тем, кто занимается любым видом творчества. Энергетика часов будет вдохновлять и помогать в раскрытии все новых граней таланта.

Повесив часы в южной части дома, можно быстро достичь процветания и славы. Успех придет, если повесить часы в стильной и тонкой оправе без завитушек. Строгий и лаконичный дизайн поможет сосредоточиться на делах и привлечь в жизнь позитивные перемены, а также вывести свой бизнес на хороший уровень.

Тем, кому необходима взаимная любовь и гармония в семье, стоит повесить часы в северной части дома. Мерное тиканье избавит от проблем в общении с противоположным полом и сделает жизнь спокойной, без скандалов и конфликтов.

Восточная часть — лучшее место для часов в том случае, если живущие в доме желают справиться с недугами. Благодаря энергетике часов уйдут головные боли и недомогания.