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Против авантюризма. Грузинский премьер объяснил отзыв посла из Украины

Против авантюризма. Грузинский премьер объяснил отзыв посла из Украины
Отзыв посла Грузии в Киеве был необходим, чтобы не поставить отношения двух стран под риск, сообщил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

Ранее пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского опубликовала указ о новой должности для экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. После этого Тбилиси объявил об отзыве посла из Киева для консультаций.


"Я лично был подключен к этому, находился в Киеве и проводил встречи. Мы отзываем посла для консультаций лишь потому, чтобы политические авантюристы не могли бы поставить наши стратегические и партнерские отношения под риск", – приводит РИА Новости слова Гахарии.

По его словам, после назначения Саакашвили губернатором Одесской области пришлось приложить усилия для возвращения двусторонних отношений в стратегические рамки.


сообщило, что Зеленский назначил экс-президента Грузии главой исполнительного комитета реформ.
# Политика
По материалам: ria.ru

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