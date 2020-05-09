Путин и Конте отметили важность взаимодействия в международных делах

Анастасия Иванова

Президент России Владимир Путин и председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте в ходе телефонного разговора отметили важность углубления взаимодействия в международных делах, в том числе по Ливии и другим региональным кризисам, сообщает пресс-служба Кремля.

"Дана положительная оценка нынешнего уровня дружественных российско-итальянских отношений, подчеркнута важность их дальнейшего развития в торгово-экономической и других сферах, а также углубления взаимодействия в международных делах, в том числе в контексте урегулирования ливийского и других региональных кризисов", - говорится в сообщении.