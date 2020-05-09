Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Путин и Конте отметили важность взаимодействия в международных делах

Путин и Конте отметили важность взаимодействия в международных делах

Путин и Конте отметили важность взаимодействия в международных делах
Президент России Владимир Путин и председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте в ходе телефонного разговора отметили важность углубления взаимодействия в международных делах, в том числе по Ливии и другим региональным кризисам, сообщает пресс-служба Кремля.

"Дана положительная оценка нынешнего уровня дружественных российско-итальянских отношений, подчеркнута важность их дальнейшего развития в торгово-экономической и других сферах, а также углубления взаимодействия в международных делах, в том числе в контексте урегулирования ливийского и других региональных кризисов", - говорится в сообщении.

# Политика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Мошенники изобрели новый способ незаметно похитить данные банковских карт
Мошенники изобрели новый способ незаметно похитить данные банковских
Путин и Конте отметили важность взаимодействия в международных делах
Путин и Конте отметили важность взаимодействия в международных делах
Роднянский хочет снять фильм о визите немецких гей-активистов в СССР
Роднянский хочет снять фильм о визите немецких гей-активистов в СССР
Религия и традиции: может ли православный человек ходить в католическую церковь?
Религия и традиции: может ли православный человек ходить
МИД Германии: есть только один виновник Второй мировой войны
МИД Германии: есть только один виновник Второй мировой войны
Эксперты рассказали о росте продаж товаров для дома и дачи
Эксперты рассказали о росте продаж товаров для дома и дачи
Ким Чен Ын поздравил Россию с 75-летием Победы
Ким Чен Ын поздравил Россию с 75-летием Победы
Генсек ООН призвал вспомнить уроки 1945 года
Генсек ООН призвал вспомнить уроки 1945 года
Ученый назвал способы дезинфекции масок
Ученый назвал способы дезинфекции масок
Нужен Китай — США назвали условие продления СНВ-3
Нужен Китай — США назвали условие продления СНВ-3
Ким Чен Ын поздравил Путина с 75-летием Победы
Ким Чен Ын поздравил Путина с 75-летием Победы
Названа опасность досрочного погашения кредита
Названа опасность досрочного погашения кредита

Топ на сегодня

Послы стран G-7 «не услышали» призыв Киева сохранить санкции против России
Послы стран G-7 «не услышали» призыв Киева сохранить санкции против
Посол: Россия и Китай не обсуждают визит Си Цзиньпина на парад Победы
Посол: Россия и Китай не обсуждают визит Си Цзиньпина на парад Победы
В пользу кланов. Додон раскритиковал решение КС Молдавии по кредиту от РФ
В пользу кланов. Додон раскритиковал решение КС Молдавии по кредиту
Двойников Ким Чен Ына засняли на видео
Двойников Ким Чен Ына засняли на видео
Лавров обсудил с главой Абхазии борьбу с COVID-19
Лавров обсудил с главой Абхазии борьбу с COVID-19

Еще по теме

Путин поздравил премьера Италии со вступлением в должность
Путин и Трамп назвали неудовлетворительными отношения России и США
Путин и премьер Италии поздравили друг друга с 75-й годовщиной Победы
Путин и Джонсон выразили готовность к налаживанию диалога