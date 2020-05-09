Путин и Назарбаев обсудили влияние коронавируса на экономику

Алексей Вольцев

Президент РФ Владимир Путин и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев по телефону обсудили влияние ситуации с коронавирусом на экономику, сообщила в субботу пресс-служба Назарбаева.

"Собеседники обменялись теплыми поздравлениями по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Нурсултан Назарбаев и Владимир Путин обсудили принимаемые в Казахстане и России меры по борьбе с эпидемией коронавируса, а также ее влияние на экономическое развитие государств. В данном контексте стороны отметили важность выработки скоординированных международных мер, нацеленных на скорейшее преодоление глобальной пандемии коронавируса и выход из текущего экономического кризиса", - говорится в сообщении на сайте Назарбаева.

Назарбаев и Путин подчеркнули значимость дальнейшего укрепления политических, экономических и гуманитарных связей между двумя странами.

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