Путин и премьер Италии поздравили друг друга с 75-й годовщиной Победы

Анастасия Иванова

Президент России Владимир Путин и председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте в ходе телефонного разговора обменялись поздравлениями в связи с 75-летием Победы над нацизмом, сообщает пресс-служба Кремля.

"Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с Председателем Совета министров Италии Джузеппе Конте. Лидеры обменялись поздравлениями в связи с 75-летием Победы над нацизмом, выразив уверенность, что уроки трагических событий Второй мировой войны будут способствовать консолидации международного сообщества в противодействии современным угрозам и вызовам", - говорится в сообщении.