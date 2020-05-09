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Путин и премьер Италии поздравили друг друга с 75-й годовщиной Победы

Путин и премьер Италии поздравили друг друга с 75-й годовщиной Победы
Президент России Владимир Путин и председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте в ходе телефонного разговора обменялись поздравлениями в связи с 75-летием Победы над нацизмом, сообщает пресс-служба Кремля.

"Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с Председателем Совета министров Италии Джузеппе Конте. Лидеры обменялись поздравлениями в связи с 75-летием Победы над нацизмом, выразив уверенность, что уроки трагических событий Второй мировой войны будут способствовать консолидации международного сообщества в противодействии современным угрозам и вызовам", - говорится в сообщении.

# Политика
По материалам: ria.ru

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