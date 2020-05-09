Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Путин направил Трампу послание по случаю 75-й годовщины Победы

Путин направил Трампу послание по случаю 75-й годовщины Победы

Путин направил Трампу послание по случаю 75-й годовщины Победы
Президент России Владимир Путин направил поздравительное послание по случаю 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне президенту США Дональду Трампу, где отметил, что Россия и США на переднем крае противостояния глобальным вызовам могли бы немало сделать для международной стабильности, сообщила пресс-служба Кремля.

"Россия и США сегодня находятся на переднем крае противостояния глобальным вызовам. Следуя традициям сотрудничества, заложенным в военные годы, действуя в "духе Эльбы", наши страны смогли бы немало сделать для обеспечения международной безопасности и стабильности", - говорится в послании.

Глава РФ подчеркнул, что в России сохраняют благодарную память о вкладе союзников по антигитлеровской коалиции в общую Победу и никогда не забудут о советско-американском боевом содружестве.

# Политика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Достроен главный храм российской армии
Достроен главный храм российской армии
Белый дом назвал победителями нацизма только США и Великобританию
Белый дом назвал победителями нацизма только США и Великобританию
В Москве с пессимизмом оценивают сигналы США о возобновлении диалога по СНВ
В Москве с пессимизмом оценивают сигналы США о возобновлении диалога
Лунный день сегодня 9 мая 2020 года
Лунный день сегодня 9 мая 2020 года
«Голая и молодая»: столичный фотограф опубликовал архивное фото Ксении Собчак
«Голая и молодая»: столичный фотограф опубликовал архивное фото
МИД РФ отреагировал на публикацию в Японии "секретных переговоров" Брежнева по Курилам
МИД РФ отреагировал на публикацию в Японии "секретных переговоров"
Названы любимые фильмы россиян о Великой Отечественной войне
Названы любимые фильмы россиян о Великой Отечественной войне
Путин направил Трампу послание по случаю 75-й годовщины Победы
Путин направил Трампу послание по случаю 75-й годовщины Победы
Глава ЕК в День Европы призвала к солидарности на фоне коронавируса
Глава ЕК в День Европы призвала к солидарности на фоне коронавируса
Мексиканская авиакомпания полностью перешла на Sukhoi SuperJet 100
Мексиканская авиакомпания полностью перешла на Sukhoi SuperJet 100
Премьера «Ржева» на ТВ: режиссер Игорь Копылов рассказал о трудностях съемок и современном патриотизме 
Премьера «Ржева» на ТВ: режиссер Игорь Копылов рассказал о трудностях
В Минске состоялся единственный в этом году парад в честь Дня Победы
В Минске состоялся единственный в этом году парад в честь Дня Победы

Топ на сегодня

Генсек ООН призвал вспомнить уроки 1945 года
Генсек ООН призвал вспомнить уроки 1945 года
Ким Чен Ын поздравил Россию с 75-летием Победы
Ким Чен Ын поздравил Россию с 75-летием Победы
Путин и Конте отметили важность взаимодействия в международных делах
Путин и Конте отметили важность взаимодействия в международных делах
Религия и традиции: может ли православный человек ходить в католическую церковь?
Религия и традиции: может ли православный человек ходить
Ученый назвал способы дезинфекции масок
Ученый назвал способы дезинфекции масок

Еще по теме

Путин направил послание Трампу
Песков подтвердил, что Путин отправил Трампу поздравительное послание
Путин поздравил Си Цзиньпина с 67-й годовщиной образования КНР
Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с наступающим Новым годом и рождественскими праздниками