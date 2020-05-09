Путин направил Трампу послание по случаю 75-й годовщины Победы

Алексей Вольцев

Президент России Владимир Путин направил поздравительное послание по случаю 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне президенту США Дональду Трампу, где отметил, что Россия и США на переднем крае противостояния глобальным вызовам могли бы немало сделать для международной стабильности, сообщила пресс-служба Кремля.

"Россия и США сегодня находятся на переднем крае противостояния глобальным вызовам. Следуя традициям сотрудничества, заложенным в военные годы, действуя в "духе Эльбы", наши страны смогли бы немало сделать для обеспечения международной безопасности и стабильности", - говорится в послании.

Глава РФ подчеркнул, что в России сохраняют благодарную память о вкладе союзников по антигитлеровской коалиции в общую Победу и никогда не забудут о советско-американском боевом содружестве.