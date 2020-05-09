Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Путин объяснил попытки переписать историю в некоторых странах

Путин объяснил попытки переписать историю в некоторых странах

Путин объяснил попытки переписать историю в некоторых странах
Попытки переписать историю связаны с внутриполитической борьбой в некоторых странах и желанием взбодрить электорат, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Вообще, это к истории не имеет никакого отношения. Это имеет отношение к сегодняшнему дню", - сказал Путин в фильме Андрея Кондрашова "Война за память", показанном в эфире телеканала "Россия 1".

По словам Путина, это "инструмент решения внутриполитических вопросов сегодняшнего дня для некоторых стран, которые опираются на определенные круги внутри своей страны и всячески муссируют эту проблему".

"Проблема переписи истории связана с тем, что идет внутриполитическая борьба в некоторых странах. И повторяю, те, кто это делает, они взбадривают свой электорат вот таким способом", - сказал президент РФ.

# Политика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Число зараженных коронавирусом в Киргизии достигло 931
Число зараженных коронавирусом в Киргизии достигло 931
Боб Дилан впервые за восемь лет выпустит альбом с авторскими песнями
Боб Дилан впервые за восемь лет выпустит альбом с авторскими песнями
Приметы о часах: куда можно и куда нельзя их вешать в доме
Приметы о часах: куда можно и куда нельзя их вешать в доме
Росстат рассказал о закупках СССР вооружения в годы войны
Росстат рассказал о закупках СССР вооружения в годы войны
Уровень заболеваемости коронавирусом в России не снижается — Минздрав
Уровень заболеваемости коронавирусом в России не снижается — Минздрав
Доктор Мясников рассказал об опасности нарушения режима дня на самоизоляции
Доктор Мясников рассказал об опасности нарушения режима дня на
Кейт Миддлтон и принц Уильям по видеосвязи поздравили ветеранов с 75-й годовщиной окончания Второй мировой войны
Кейт Миддлтон и принц Уильям по видеосвязи поздравили ветеранов с
Путин объяснил попытки переписать историю в некоторых странах
Путин объяснил попытки переписать историю в некоторых странах
Регионам России пояснили, как снимать ограничения: события ночи 9 мая
Регионам России пояснили, как снимать ограничения: события ночи 9 мая
Как пройдет День Победы в условиях пандемии коронавируса
Как пройдет День Победы в условиях пандемии коронавируса
Россиян поздравили с Днем Победы из космоса
Россиян поздравили с Днем Победы из космоса
Мошенники изобрели новый способ незаметно похитить данные банковских карт
Мошенники изобрели новый способ незаметно похитить данные банковских

Топ на сегодня

Эксперты рассказали о росте продаж товаров для дома и дачи
Эксперты рассказали о росте продаж товаров для дома и дачи
Генсек ООН призвал вспомнить уроки 1945 года
Генсек ООН призвал вспомнить уроки 1945 года
Ученый назвал способы дезинфекции масок
Ученый назвал способы дезинфекции масок
Ким Чен Ын поздравил Россию с 75-летием Победы
Ким Чен Ын поздравил Россию с 75-летием Победы
Лавров обсудил с главой Абхазии борьбу с COVID-19
Лавров обсудил с главой Абхазии борьбу с COVID-19

Еще по теме

Вопрос к сегодняшнему дню. Путин объяснил попытки переписать историю
Путин объяснил отсутствие охраны Карлова в момент нападения
Матвиенко назвала преступным сравнение Советского Союза и нацистской Германии
Журналист: Украинцы хотели бы видеть Путина своим лидером