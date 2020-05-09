Путин объяснил попытки переписать историю в некоторых странах

Алексей Вольцев

Попытки переписать историю связаны с внутриполитической борьбой в некоторых странах и желанием взбодрить электорат, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Вообще, это к истории не имеет никакого отношения. Это имеет отношение к сегодняшнему дню", - сказал Путин в фильме Андрея Кондрашова "Война за память", показанном в эфире телеканала "Россия 1".

По словам Путина, это "инструмент решения внутриполитических вопросов сегодняшнего дня для некоторых стран, которые опираются на определенные круги внутри своей страны и всячески муссируют эту проблему".

"Проблема переписи истории связана с тем, что идет внутриполитическая борьба в некоторых странах. И повторяю, те, кто это делает, они взбадривают свой электорат вот таким способом", - сказал президент РФ.