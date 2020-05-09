Путин обменялся с мировыми лидерами поздравлениями c 75-летием Победы над фашизмом

Вадим Карасев

Российский президент Владимир Путин в преддверии празднования 9 Мая провел с лидерами стран СНГ и ключевыми иностранными партнерами ряд переговоров по телефону. Политики обменивались поздравлениями по случаю 75-й годовщины Победы над нацизмом. Среди обсуждаемых тем в диалогах, ключевыми были темы о важности исторических уроков и глобальной борьбе с пандемией коронавируса.

Ряд телефонных разговоров Путина с лидерами иностранных государств состоялись 7 мая. В этот день президенту РФ позвонил Синдзо Абэ, премьер-министр Японии, он поздравил лидера России с 75-ой годовщиной победы в Великой отечественной войне. Они договорились о поддержании контактов между странами на различных уровнях по мере стабилизации эпидемической ситуации, связанной с COVID-19, кроме этого, обсудили возможность совместной работы по разработке медицинских препаратов. А также подтвердили планы по расширению сотрудничества российских и японских профильных ведомств в области здравоохранения.

В этот же день Путин поговорил по телефону с президентом Франции Макроном. Политики также обменялись поздравлениями, но российский президент особо отметил, что в России всегда помнят и будут помнить подвиг французских летчиков эскадрильи "Нормандия-Неман", которые сражались на советско-германском фронте. Путин и Макрон также затронули тему противодействия распространению коронавирусной инфекции, обсудили вопросы организации видеоконференции лидеров стран-членов СБО, на которой будет обсуждаться совместная борьба с эпидемией. Политики также обменялись мнениями по ливийскому урегулированию.

7 мая Путин также пообщался с президентом США Дональдом Трампом. Они обменялись поздравлениями и обсудили вопросы, касающиеся пандемии, тему положения дел на мировом рынке нефти. Трамп предложил помочь России аппаратами ИВЛ для больных коронавирусом.

8 мая российский лидер по телефонной связи пообщался с Борисом Джонсоном, премьер-министром Британии. Путин поздравил коллегу с наступающей годовщиной 75-летия Победы над нацизмом и особо отметил подвиг британских моряков — участников Северных конвоев, благодаря которым СССР получал необходимое оружие и материалы для промышленности. Политики также затронули тему коронавируса и ряд других вопросов.

С канцлером ФРГ Ангелой Меркель Путин обсудил важность сохранения исторической памяти о трагических событиях 1930-1940-х годов. Лидеры Германии и России выразили уверенность, что в обеих странах никогда не забудут о немецких патриотах, которые самоотверженно боролись с нацистским режимом. В ходе обмена мнениями они обсудили борьбу с пандемией коронавируса и совместное сотрудничество в противодействии его распространения.

Президент России также пообщался с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, президентом Израиля Биньямином Нетаньяху, лидером Китая Си Цзиньпином, с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем. Путин провёл переговоры по телефону с лидерами стран СНГ — с главой Киргизии Сооронбаем Жээнбековым, президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Путин направил письменные поздравления с 75-летней годовщиной Победы над фашизмом лидерам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, народам Грузии и Украины. Такие же послания были направлены руководству и народам Великобритании, США и Франции, сообщает ТАСС.

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