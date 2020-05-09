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Раздумывают. В ЕС назвали примерную дату открытия границ

Раздумывают. В ЕС назвали примерную дату открытия границ
Еврокомиссия рекомендовала странам-членам Шенгенской зоны продлить на месяц ограничение на несущественные поездки в ЕС, говорится в соответствующем сообщении комиссии.

Таким образом европейские границы будут закрыты минимум до 15 июня.

Еврокомиссия отметила, что ситуация с пандемией коронавируса остается нестабильной как на континенте, так и во всем мире

"Это требует постоянных мер на внешних границах для снижения риска распространения заболевания в результате поездок в ЕС. Отмена ограничений на поездки должна осуществляться поэтапно", – говорится в сообщении.

Отмечается, что, согласно Совместной европейской дорожной карте, в первую очередь будут постепенно и скоординированным образом отменяться меры внутреннего пограничного контроля, после этого ограничения будут ослабляться и на внешних границах.


сообщило, что в ООН просчитали грядущие последствия коронавируса.
# В мире
По материалам: ria.ru

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