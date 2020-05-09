Раздумывают. В ЕС назвали примерную дату открытия границ
Сегодня, 20:21 Алексей Вольцев
Еврокомиссия рекомендовала странам-членам Шенгенской зоны продлить на месяц ограничение на несущественные поездки в ЕС, говорится в соответствующем сообщении комиссии.
Таким образом европейские границы будут закрыты минимум до 15 июня.
Еврокомиссия отметила, что ситуация с пандемией коронавируса остается нестабильной как на континенте, так и во всем мире
"Это требует постоянных мер на внешних границах для снижения риска распространения заболевания в результате поездок в ЕС. Отмена ограничений на поездки должна осуществляться поэтапно", – говорится в сообщении.
Отмечается, что, согласно Совместной европейской дорожной карте, в первую очередь будут постепенно и скоординированным образом отменяться меры внутреннего пограничного контроля, после этого ограничения будут ослабляться и на внешних границах.
сообщило, что в ООН просчитали грядущие последствия коронавируса.
По материалам: ria.ru