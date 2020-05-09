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Регионам России пояснили, как снимать ограничения: события ночи 9 мая

Регионам России пояснили, как снимать ограничения: события ночи 9 мая

Роспотребнадзор передал в регионы России свои рекомендации по этапному снятию ограничений, введенных ранее из-за распространения коронавируса. Причем отмечается, что главы субъектов должны действовать, исходя из ситуаций у себя на территориях при консультационной поддержке главных санитарных врачей регионов. Рекомендации содержат три этапа.

В Госдуму правительством страны внесен проект закона, который предполагает особый порядок продления и расторжения некоторых договоров аренды недвижимости. В частности, организации и индивидуальных предпринимателей могут наделить правом без штрафов расторгнуть договор аренды в случае, если их доходы упали более чем вдвое с момента введения режима ЧС или повышенной готовности.

Жителей и гостей Подмосковья с 12 мая не будут штрафовать за отсутствие защитных масок, а лишь сделают замечание о том, что без них нельзя находиться в общественных местах. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В Москве с 12 мая прекращается оформление цифрового пропуска по средствам СМС. Решение принято, так как «это не самый востребованный канал». Форма на сайте дает больше информации. С 12 мая пропуск можно будет оформить на сайте nedoma.mos.ru и по телефону +7 (495) 777−77−77.

Еврокомиссия рекомендовала странам — участницам ЕС продлить временный запрет на въезд «на несущественные поездки» до 15 июня. Отмечается, что это снизит риски распространения коронавируса на территории Евросоюза.

Россия «должна убедить» Китай сесть за стол переговоров — такое основное условие для продления действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ) назвал спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину телеграмму, в которой поздравил его и всех россиян с 75-ой годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Глава КНДР отметил, что российский народ одержал великую победу над фашизмом, который угрожал всему человечеству.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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