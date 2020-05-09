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Регионы получили от Роспотребнадзора рекомендации по снятию ограничений

Регионы получили от Роспотребнадзора рекомендации по снятию ограничений

Роспотребнадзор передал в регионы России свои рекомендации по этапному снятию ограничений, введенных ранее из-за распространения коронавируса. Причем отмечается, что главы субъектов должны действовать, исходя из ситуаций у себя на территориях при консультационной поддержке главных санитарных врачей регионов.

Рекомендации содержат три этапа. Сначала станут возможны прогулки и занятия спортом на улице, работа небольших объектов непродовольственной торговли и услуг, исключающих одномоментный контакт большого числа людей. Прежде всего, возобновляется работа предприятий, деятельность которых непосредственно связана с потребителями.

На втором этапе смогут осуществлять свою деятельность предприятия торговли большей площади, отдельные образовательные организации. При этом сохранятся ограничения на предельное количество лиц, которые могут одновременно находиться в торговом зале

На третьем этапе возобновится работа предприятий торговли и сферы услуг — без ограничения числа одновременно обслуживаемых посетителей и площади открываемого объекта, предприятий общественного питания, гостиниц, образовательных учреждений без исключения.

«Мы формулировали наши методические рекомендации исходя из главной цели — сохранение жизни и здоровья человека в нашей стране. Самоизоляция позволила нам сгладить пики заболеваемости, избежать взрывного роста числа новых случаев. Сейчас в режиме самоизоляции люди общаются только в семейном кругу или в рабочем коллективе, если продолжают посещать работу. Уже сегодня Роспотребнадзором для каждого вида бизнеса подготовлены детальные методические рекомендации по организации работы с соблюдением всех мер безопасности и профилактики. Наш опыт показывает: когда все эти рекомендации чётко соблюдаются, риски инфицирования минимальны», — отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Ранее она, как уже сообщало ИА Newstes, заявляла, что определенные правила безопасности будут действовать в России до момента появления вакцины от Covid-19.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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