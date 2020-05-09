Регионы получили от Роспотребнадзора рекомендации по снятию ограничений
Роспотребнадзор передал в регионы России свои рекомендации по этапному снятию ограничений, введенных ранее из-за распространения коронавируса. Причем отмечается, что главы субъектов должны действовать, исходя из ситуаций у себя на территориях при консультационной поддержке главных санитарных врачей регионов.
Рекомендации содержат три этапа. Сначала станут возможны прогулки и занятия спортом на улице, работа небольших объектов непродовольственной торговли и услуг, исключающих одномоментный контакт большого числа людей. Прежде всего, возобновляется работа предприятий, деятельность которых непосредственно связана с потребителями.
На втором этапе смогут осуществлять свою деятельность предприятия торговли большей площади, отдельные образовательные организации. При этом сохранятся ограничения на предельное количество лиц, которые могут одновременно находиться в торговом зале
На третьем этапе возобновится работа предприятий торговли и сферы услуг — без ограничения числа одновременно обслуживаемых посетителей и площади открываемого объекта, предприятий общественного питания, гостиниц, образовательных учреждений без исключения.
Ранее она, как уже сообщало ИА Newstes, заявляла, что определенные правила безопасности будут действовать в России до момента появления вакцины от Covid-19.