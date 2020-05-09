Религия и традиции: может ли православный человек ходить в католическую церковь?

Вадим Карасев

Когда-то христианство разделилось на различные конфессии. Считается, что православный человек и католик не могут посещать церкви другой конфессии, но это не всегда так.

Говорят, что Бог един, но церковь не одобряет чужих обычаев. Например, католики по-иному отмечают двунадесятые и другие праздники. Разбираемся, почему мы разные, когда случился раскол и можно ли ходить в католическую церковь православному человеку.

Почему церковь разделилась

Так называемый «большой» или «великий» раскол произошел почти тысячу лет назад. Католическая церковь обосновалась в Риме, а православная обрела центр в Константинополе. Предпосылок для этого разделения было много, поэтому считать это случайностью нельзя.

Конечно же, всему виной была в первую очередь политика и разногласия на этом фронте. С духовной точки зрения были большие разногласия в плане фактов, догм и правил. Огромные различия касались проведения церковных служб и правил для прихожан. Разрыв был неизбежен, но происходил он при довольно неприятных и даже трагичных обстоятельствах, что усилило неприязнь церквей друг к другу.

Официальное отделение церквей было снято лишь в 1965 году Папой римским и Вселенским патриархом, однако это была лишь формальность. По-настоящему же разделение церквей не преодолено до сих пор. Доказательством тому служит тот факт, что если вы спросите православного священника в церкви о том, можно ли посещать католическую церковь, он ответит вам отрицательно. Исключения из правил бывают, поэтому категорического «нет» тоже не существует.

Каковы основные различия церквей

Православные и католики верят в одного Бога, считают священной одну и ту же книгу, но между ними много различий. Например, речь может идти о том, что католическим священникам запрещено вступать в брак, в то время как православные это делать могут.

По-разному у православных и католиков проходят одни из самых важных таинств — исповедь и причастие. Католики общаются с Богом, которого представляет священник, в закрытом помещении. У православных это происходит прямо в зале для богослужения.

Мы даже по-разному крестимся. Православные справа налево, а католики слева направо. При этом различно даже положение пальцев.

Очень важное различие заключается в том, что мы живем по разным церковным календарям: самые важные праздники у нас отличаются по датам. Отсюда разность в начале и окончании постов, в их продолжительности.

Каждая из конфессий считает себя единственно и неопровержимо верной. Именно поэтому считается, что православные люди должны посещать православную церковь, а католики католическую.

Ну и, наконец, главные различия, о которых знает большинство: в католических храмах не стоят, а сидят, а также в них не бывает икон. Там вместо них стоят статуэтки Христа и Мадонны.

Может ли православный человек ходить в католическую церковь

Стоит сразу отметить, что православный человек может посещать католическую церковь хотя бы потому, что официального запрета на это нет. Например, вы можете посетить католический храм, если вы выехали за границу, но в этом храме есть какая-то общая христианская святыня — мощи святого или какой-то артефакт.

Можно посетить католический храм православному человеку, чтобы ознакомиться с культурой другой страны и другой конфессии. Церковные службы же не проводятся вместе, но есть исключения из правил, когда службы проводятся возле мощей святых, почитаемых у обоих направлений христианства.

Категорически запрещено приходить православному человеку в католический храм на молитву или тем более на причастие, исповедь. Если вы живете в городе или стране, где вообще нет православных храмов, то даже в этом случае желательно создавать молитвенное место у себя дома. Для проведения самостоятельной службы даже существуют специальные молитвы для литургий (обедниц) в домашних условиях.