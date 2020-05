Роднянский хочет снять фильм о визите немецких гей-активистов в СССР

View this post on Instagram

Мне кажется, во время «карантина» мы стали работать много больше прежнего над развитием сценариев и эти проекты развиваются быстрее, чем в «мирные времена». ⠀ Об одном из них - сериале "Красная радуга" я и хочу рассказать. Большинство сериалов, над которыми мы сейчас работаем - реальные истории. Рассказанные в уже изданных книгах талантливых авторов или прозвучавшие в острых журналистских расследованиях. Или просто рассказанные нам. ⠀ Такой оказалась "Красная радуга". Речь идёт об удивительном эпизоде советской истории, когда в 1978 году секретарь ЦК КПСС Иван Капитонов, находившийся с официальным визитом в ФРГ, случайно принял за коммунистов зажигательно выступавших на митинге молодых людей и пригласил в СССР группу немецких гей-активистов. ⠀ В 1978 году в СССР существовала строгая статья уголовного кодекса "мужеложество", которая предусматривала тюремное заключение до пяти лет... ⠀ И вот в этих обстоятельствах в Москву прилетает гей-делегация: двое юношей из Германии, девушка из Лондона и бульдог (тоже английский). «Красная радуга" - история их приключений в столице СССР, в которой «делегация» провела целых десять дней. Права на эту историю мы приобрели у непосредственных участников событий и переводчицы, сопровождавшей наших будущих героев. Её задача была особо сложна - нельзя было допустить, чтобы высокому начальству стало известно о досадной ошибке товарища Капитонова... ⠀ Меня привлекает возможность рассказать вполне серьезную историю языком, понятным самой широкой аудитории. Речь идёт о популярном ныне жанре, способном говорить о горьких и неприятных обстоятельствах жизни легко и с юмором. Вы, уверен, знаете много примеров подобных комедий - от замечательной "Дряни" Фиби Уоллер-Бридж или сериала "Шучу" с Джимом Керри до блестящего британского мини-сериала Стивена Фрирза "Чрезвычайно британский скандал". ⠀ "Красная радуга" - это разговор о нетерпимости к «другим». Людям отличных от нас убеждений, религии, расы или сексуальной ориентации. ⠀ А о сценаристе напишу отдельно, он того стоит. Известный британский автор, причастный к созданию нескольких значимых сериалов.