Росгвардия проверит объекты топливно-энергетического комплекса

Влада Некрасова

Тема: Какие законы вступают в силу

С 9 мая 2020 года изменились основания проведения Росгвардией плановых или внеочередных выездных проверок объектов топливно-энергетического комплекса.

Вступил в силу ряд положений Постановления Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020 года № 613 «О внесении изменений в Правила осуществления Федеральной службой войск национальной гвардии Российской Федерации и ее территориальными органами федерального государственного контроля (надзора) за обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса».

В частности, если проверка оказалась невозможной в связи с действиями или бездействием субъекта ТЭК, то должностное лицо органа государственного контроля составляет акт об этом с указанием причин.

В течение трех месяцев со дня составления данного документа руководитель органа госконтроля принимает решение о проведении в отношении таких объектов плановой или внеочередной выездной проверки без внесения её в ежегодный план надзорных мероприятий и без предварительного уведомления субъекта ТЭК или его уполномоченного представителя.

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