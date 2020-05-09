Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Росгвардия проверит объекты топливно-энергетического комплекса

Росгвардия проверит объекты топливно-энергетического комплекса

Тема: Какие законы вступают в силу


С 9 мая 2020 года изменились основания проведения Росгвардией плановых или внеочередных выездных проверок объектов топливно-энергетического комплекса.

Вступил в силу ряд положений Постановления Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020 года № 613 «О внесении изменений в Правила осуществления Федеральной службой войск национальной гвардии Российской Федерации и ее территориальными органами федерального государственного контроля (надзора) за обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса».

В частности, если проверка оказалась невозможной в связи с действиями или бездействием субъекта ТЭК, то должностное лицо органа государственного контроля составляет акт об этом с указанием причин.

В течение трех месяцев со дня составления данного документа руководитель органа госконтроля принимает решение о проведении в отношении таких объектов плановой или внеочередной выездной проверки без внесения её в ежегодный план надзорных мероприятий и без предварительного уведомления субъекта ТЭК или его уполномоченного представителя.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в мае.

# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Мошенники изобрели новый способ незаметно похитить данные банковских карт
Мошенники изобрели новый способ незаметно похитить данные банковских
Путин и Конте отметили важность взаимодействия в международных делах
Путин и Конте отметили важность взаимодействия в международных делах
Роднянский хочет снять фильм о визите немецких гей-активистов в СССР
Роднянский хочет снять фильм о визите немецких гей-активистов в СССР
Религия и традиции: может ли православный человек ходить в католическую церковь?
Религия и традиции: может ли православный человек ходить
МИД Германии: есть только один виновник Второй мировой войны
МИД Германии: есть только один виновник Второй мировой войны
Эксперты рассказали о росте продаж товаров для дома и дачи
Эксперты рассказали о росте продаж товаров для дома и дачи
Ким Чен Ын поздравил Россию с 75-летием Победы
Ким Чен Ын поздравил Россию с 75-летием Победы
Генсек ООН призвал вспомнить уроки 1945 года
Генсек ООН призвал вспомнить уроки 1945 года
Ученый назвал способы дезинфекции масок
Ученый назвал способы дезинфекции масок
Нужен Китай — США назвали условие продления СНВ-3
Нужен Китай — США назвали условие продления СНВ-3
Ким Чен Ын поздравил Путина с 75-летием Победы
Ким Чен Ын поздравил Путина с 75-летием Победы
Названа опасность досрочного погашения кредита
Названа опасность досрочного погашения кредита

Топ на сегодня

Послы стран G-7 «не услышали» призыв Киева сохранить санкции против России
Послы стран G-7 «не услышали» призыв Киева сохранить санкции против
Посол: Россия и Китай не обсуждают визит Си Цзиньпина на парад Победы
Посол: Россия и Китай не обсуждают визит Си Цзиньпина на парад Победы
В пользу кланов. Додон раскритиковал решение КС Молдавии по кредиту от РФ
В пользу кланов. Додон раскритиковал решение КС Молдавии по кредиту
Двойников Ким Чен Ына засняли на видео
Двойников Ким Чен Ына засняли на видео
Лавров обсудил с главой Абхазии борьбу с COVID-19
Лавров обсудил с главой Абхазии борьбу с COVID-19

Еще по теме

Росгвардии доверили контроль безопасности объектов ТЭК
Кабмин обсудит ответственность за нарушение безопасности объектов ТЭК
Путин заявил, что искусственный интеллект в ТЭК снизит стоимость энергоресурсов
Законы, вступающие в силу 22 февраля