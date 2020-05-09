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Роспотребнадзор: показатель смертности из-за коронавируса в России составляет 0,9%

Роспотребнадзор: показатель смертности из-за коронавируса в России составляет 0,9%
Фото: kremlin.ru

Уровень смертности у пациентов с коронавирусной инфекцией в России составляет 0,9%. Об этом в пятницу сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании внутрифракционной группы фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошева, передает ТАСС.

"По летальности сегодня - в России летальность 0,9%. Это тоже результат очень своевременного выявления, своевременного обращения", - сказала она.

Глава Роспотребнадзора также сообщила, что тяжелых случаев течения коронавирусной инфекции у детей на сегодняшний день в России не зафиксировано.

"Тяжелых случаев у детей у нас нет. И в структуре самого заболевания у нас тоже по течению 80% - это случаи нетяжелые, а из общего количества больше 50% сегодня - это случаи, которые текут бессимптомно. Из оставшихся порядка 30% - это ОРВИ, 20% - пневмонии, и случаи, которые текут тяжело - это 5%, те, которые попадают на койки, и на койки реанимационные", - сказала Попова.

Она отметила, что было развернуто большое количество дополнительных коек, все они оснащены необходимым оборудованием. Также были подготовлены врачи и кадры.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, что в РФ развернуто 126 тысяч коек для пациентов с коронавирусом, это около 10% от общего числа коек в стране.

"Сегодня в общей сложности по стране развернуто 126 тысяч коек, которые оказывают медицинскую помощь пациентам с коронавирусной инфекцией. В общем количестве это, если от всех коек взять в Российской Федерации, которые вносятся в государственную статистическую отчетность - это в районе 10% коек от общего числа РФ", - сказал Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

Напомним, достоверную информацию о ситуации с COVID-19 в России и мире можно получить на портале стопкоронавирус.рф.

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По материалам: uposters.ru

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