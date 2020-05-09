Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Россиянам на карантине устроят праздничный концерт и акцию «Бессмертный полк»

Россиянам на карантине устроят праздничный концерт и акцию «Бессмертный полк»

Россиянам на карантине устроят праздничный концерт и акцию «Бессмертный полк»Фото: Василий Дерюгин / «Коммерсантъ»

Онлайн-кинотеатр Okko покажет онлайн-версию шествия «Бессмертный полк». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Отмечается, что трансляция начнется 9 мая утром, в 10:00. В шествии примут участие все желающие, предварительно зарегистрировавшие заявки на сайте «Бессмертного полка». Позже, в 12:00, зрителям рекомендуют коллекцию бесплатных фильмов о войне. Коллекция «Военное кино» включает в себя культовые российские картины и сериалы о Великой Отечественной войне, в том числе «В бой идут одни старики», «Дом, в котором я живу», «Семнадцать мгновений весны» и «Иди и смотри», зарубежные блокбастеры и даже спектакли.

Днем, в 14:00 пользователям предлагают кулинарную лекцию «Готовим дома с Novikov School» с рецептом торта «Птичье молоко».

Вечером, в 17:00, Okko представит большой праздничный концерт «Песни Победы» в честь Дня Победы. В гостях проекта — группа «Уматурман», Петр Налич, Александр Скляр и многие другие. Звезды эстрады исполнят классические песни, посвященные войне.

Вечером, в 19:00, пользователям предлагают посмотреть фильм «Ржев». Отмечается, что средства от продажи ленты будут переведены в фонд поддержки ветеранов Великой Отечественной войны.

В 21:00 онлайн-кинотеатр рекомендует спектакль «Теркин. Реконструкция» Архангельского театра драмы. В 22:00 — фильм «Мидуэй», рассказывающий историю одного из самых масштабных и стратегически важных морских сражений на Тихом океане Второй мировой войны. Средства от продажи картины также будут переведены в фонд поддержки ветеранов.

Okko предоставляет своим подписчикам новый тип подачи контента: сформированный, как классическая телепрограмма передач, но при этом персонализированная и учитывающая пожелания и запросы каждого пользователя, а также доступная каждый день. Подробнее о главных событиях и премьерах онлайн-кинотеатра на ближайшую неделю читайте в нашей подборке.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Греция предлагает разрешить туры между странами, справившимися с COVID-19
Греция предлагает разрешить туры между странами, справившимися с
Время ретроградного Сатурна: о чем важно помнить с 11 мая по 29 сентября 2020 года
Время ретроградного Сатурна: о чем важно помнить с 11 мая
Россиянам на карантине устроят праздничный концерт и акцию «Бессмертный полк»
Россиянам на карантине устроят праздничный концерт и акцию
Владельцы торговых центров предупредили о "необратимом" крахе отрасли
Владельцы торговых центров предупредили о "необратимом" крахе отрасли
В Москве выздоровело рекордное число пациентов с коронавирусом
В Москве выздоровело рекордное число пациентов с коронавирусом
Трамп направит восемь тысяч аппаратов ИВЛ другим странам
Трамп направит восемь тысяч аппаратов ИВЛ другим странам
Модная битва: Сиара против Хлои Бейли
Модная битва: Сиара против Хлои Бейли
Еврейский музей открыл выставку "Неизвестный Берлин. Май 1945 года"
Еврейский музей открыл выставку "Неизвестный Берлин. Май 1945 года"
Нефтяной отрасли предсказали поражение в борьбе за энергетический рынок
Нефтяной отрасли предсказали поражение в борьбе за энергетический
Путин и Нетаньяху по телефону обсудили развитие ситуации в Сирии
Путин и Нетаньяху по телефону обсудили развитие ситуации в Сирии
МИД России отреагировал на инсинуации в японских СМИ о Курилах
МИД России отреагировал на инсинуации в японских СМИ о Курилах
Малахов извинился перед Рудковской за статью о психическом расстройстве ее сына
Малахов извинился перед Рудковской за статью о психическом

Топ на сегодня

Эксперты рассказали о росте продаж товаров для дома и дачи
Эксперты рассказали о росте продаж товаров для дома и дачи
Ким Чен Ын поздравил Россию с 75-летием Победы
Ким Чен Ын поздравил Россию с 75-летием Победы
Религия и традиции: может ли православный человек ходить в католическую церковь?
Религия и традиции: может ли православный человек ходить
Генсек ООН призвал вспомнить уроки 1945 года
Генсек ООН призвал вспомнить уроки 1945 года
Путин и Конте отметили важность взаимодействия в международных делах
Путин и Конте отметили важность взаимодействия в международных делах

Еще по теме

Россиянам в изоляции покажут концерт Маликова и последствия деменции
Россиянам покажут упражнения против вируса и концерт Варвары
«Бессмертный полк» пройдет в онлайн-режиме
Okko покажет россиянам «Чайку» Чехова с порядковым номером