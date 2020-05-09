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Российский аппарат «Витязь» исследовал Марианскую впадину

Российский аппарат «Витязь» исследовал Марианскую впадину

Российский глубоководный аппарат впервые опустился на дно Марианской впадины. Зафиксированная глубина составила 10 028 м.

Об этом достижении сообщает РИА Новости со ссылкой на разработчика проекта — Фонд перспективных исследований (ФПИ).

«8 мая 2020 года в 22.34 по московскому времени российский автономный необитаемый подводный аппарат „Витязь“ совершил погружение на дно Марианской впадины. Датчики „Витязя“ зафиксировали глубину 10 028 метров», — говорится в сообщение фонда.

Длительность миссии «Витязя» без учета погружения и всплытия составила более трех часов.

Ранее ИА Newstes сообщало, что дизель-электрическая подводная лодка «Ростов-на-Дону» Черноморского флота выполнила глубоководное погружение в соответствии с планом боевой подготовки.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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