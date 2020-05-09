Российский аппарат «Витязь» исследовал Марианскую впадину
Сегодня, 12:49 Лидия Мартынова
Российский глубоководный аппарат впервые опустился на дно Марианской впадины. Зафиксированная глубина составила 10 028 м.
Об этом достижении сообщает РИА Новости со ссылкой на разработчика проекта — Фонд перспективных исследований (ФПИ).
«8 мая 2020 года в 22.34 по московскому времени российский автономный необитаемый подводный аппарат „Витязь“ совершил погружение на дно Марианской впадины. Датчики „Витязя“ зафиксировали глубину 10 028 метров», — говорится в сообщение фонда.
Длительность миссии «Витязя» без учета погружения и всплытия составила более трех часов.
Ранее ИА Newstes сообщало, что дизель-электрическая подводная лодка «Ростов-на-Дону» Черноморского флота выполнила глубоководное погружение в соответствии с планом боевой подготовки.
По материалам: eadaily.com