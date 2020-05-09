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Росстат рассказал о закупках СССР вооружения в годы войны

Росстат рассказал о закупках СССР вооружения в годы войны
Советский союз за годы Великой отечественной войны из всего вооружения больше всего ввез винтовок, карабинов и пистолетов-пулеметов, следует из данных Росстата.

Росстат выпустил к 75-летию Победы второе издание статистического сборника "Великая Отечественная война". Как указано в сборнике, начиная с 22 июня 1941 года и по конец 1945 года СССР импортировал 142,6 тысячи винтовок и карабинов. Также было ввезено 122,9 тысячи пистолетов-пулеметов - подавляющая доля была поставлена из США по ленд-лизу.

На третьем месте по величине импорта оказались боевые самолеты - их было ввезено почти 18,8 тысячи. Основная часть - также по ленд-лизу из США. Больше всего вооружения в целом было импортировано в 1942 году.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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