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С Днем Победы!

С Днем Победы!
С Днем Победы!

9 мая — эта дата и сегодня отзывается болью и радостью в сердцах миллионов людей во всем мире. День Победы, день Великой Победы, день, ставший символом окончания самой страшной войны в истории человечества — войны не просто с захватчиком, а с самой идеей о том, что один народ может быть лучше другого.

Сегодня мы празднуем 75-ю годовщину Великой Победы — празднуем совсем не так, как должны были бы и хотели: не будет парадов, концертов и гуляний на площадях, встреч ветеранов, которых с каждым годом, увы, все меньше, не пройдет маршем Бессмертный полк, объединяющий десятки тысяч людей... Мы останемся по домам, думая только о том, когда же все это закончится и мы сможем вернуться к нормальной жизни. Но на передовой — врачи и медработники, а также все те, кто, по разным причинам, не может отсидеться "в тылу" и каждый день выходит на работу, рискуя жизнью во время пандемии. И это тоже война. И каждый может внести свой вклад в победу — мужеством, стойкостью, верой друг в друга, равняясь на тех, кто отстоял в 1945-м мир на этой земле.

Давайте вспомним их, героев фронта и тыла, бойцов, чьи имена известны, и безымянных солдат, отдавших жизнь за Родину; матерей и отцов, отдавших этой Родине самое дорогое — своих детей. Вспомним, почтим и еще раз с уверенностью скажем себе, что главное — чтобы в мире не было войны.

С Днем Великой Победы!

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По материалам: spletnik.ru

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