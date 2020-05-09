СМИ сообщили о блокировке в Facebook фото знамени Победы над рейхстагом

Влада Некрасова

Facebook начал блокировать пользователей и удалять посты за публикацию фотографии Евгения Халдея «Знамя Победы над рейхстагом». Об этом сообщает агентство Regnum и другие СМИ со ссылкой на сообщения пользователей.

В комментариях к удалённому посту модераторы соцсети отмечают, что публикация «нарушает нормы сообщества в отношении опасных людей и организаций». При этом, по данным Regnum, система удаляет только цветную версию фотографии. Оригинальный черно-белый снимок, пишут пользователи, Facebook якобы не трогает.

Вместе с тем журналист Наталья Лосева рассказала в своих социальных сетях, что в ряде случаев Facebook не просто удаляет пост, но и блокирует пользователя. На это, в частности, пожаловалась пианистка и заслуженная артистка России Екатерина Мечетина. Ей на 24 часа было запрещено размещать другие сообщения, в подтверждение она приводит скриншоты предупреждений.

«Но кроме неё ещё десятки таких же свидетельств от российских пользователей», — подчеркнула Лосева.

Знамя Победы — штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, водружённый 1 мая (по московскому времени, в Берлине на момент водружения было 22:00 30 апреля, разница во времени составляла 2 часа) 1945 года на крыше здания рейхстага военнослужащими Красной Армии Алексеем Берестом, Михаилом Егоровым и Мелитоном Кантария.

Интересно, что это знамя было четвёртым по счёту, установленным на здании парламента. Первые три флага были уничтожены в результате ночного дальнобойного немецкого артобстрела крыши рейхстага.

При этом серия фотографий Халдея датирована 2 мая. На снимках были запечатлены бойцы 8-й гвардейской армии: Алексей Ковалёв, Абдулхаким Исмаилов и Леонид Горичев.