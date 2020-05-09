Снова почти сотня: на Буковине подтверждены новые случаи заражения коронавирусом

Влада Некрасова

После небольшого «послабления» накануне коронавирус в Черновицкой области возвращает завоеванные ранее позиции: на вечер пятницы, 8 мая, в регионе официально подтверждено еще 82 случая заражения коронавирусом.

Кроме того, в течение суток от осложнений новой коронавирусной инфекции скончались еще трое буковинцев.

Об этом сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook.

«Хочу сообщить о результатах лабораторного центра с нашего поля битвы с этой коронавирусной инфекцией, которая, к большому сожалению, еще не отступает, и уже наперед вам говорю, что-то не очень быстро собирается от нас уходить», — отметил чиновник.

Отмечается, что 35 из зафиксированных заражений — в Черновцах. Всего за сутки лабораторный центр исследовал 376 новых образцов.

Также сообщается, что от COVID-19 выздоровели еще 19 буковинцев. «Они дважды получили отрицательные результаты тестов», — добавил глава облгосадминистрации.

Общая численность инфицированных в области от первого установленного случая составляет 2179 человек.

Напомним, что в целом по Украине на 09:30 8 мая подтверждены 14 195 случай COVID-19. Зафиксированы 361 случай с летальным исходом и 2706 случаев выздоровления пациентов.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что состояние плато относительно распространения коронавируса COVID-19 может затянуться надолго, так как многие украинцы частично «расслабились» и начали меньше соблюдать требования карантина.