Сотрудники МВД приняли участие в праздничной акции "Свет Победы"

Вадим Карасев

В День 75-летия Победы в Великой Отечественной войне сотрудники МВД России приняли участие в акции "Свет Победы", сообщает Mvdmedia.ru.



«9 мая почтить память участников войны и тружеников тыла в Парк Победы на Поклонной горе приехали полицейские. Возложив цветы к Вечному огню, наши сотрудники выстроили патрульные автомобили в виде цифры "75", а затем включили фары и проблесковые маяки, зажгли в руках фонарики. Так участники акции выразили благодарность поколению, которое боевыми и трудовыми подвигами подарило нам этот день – День Великой Победы!», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

