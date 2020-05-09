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Сотрудники МВД приняли участие в праздничной акции "Свет Победы"

Сотрудники МВД приняли участие в праздничной акции "Свет Победы"

В День 75-летия Победы в Великой Отечественной войне сотрудники МВД России приняли участие в акции "Свет Победы", сообщает Mvdmedia.ru.

«9 мая почтить память участников войны и тружеников тыла в Парк Победы на Поклонной горе приехали полицейские. Возложив цветы к Вечному огню, наши сотрудники выстроили патрульные автомобили в виде цифры "75", а затем включили фары и проблесковые маяки, зажгли в руках фонарики. Так участники акции выразили благодарность поколению, которое боевыми и трудовыми подвигами подарило нам этот день – День Великой Победы!», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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По материалам: uposters.ru

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