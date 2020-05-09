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США заявили о непричастности к вторжению в Венесуэлу

США заявили о непричастности к вторжению в Венесуэлу
Соединенные Штаты не имеют никакого отношения к вторжению в Венесуэлу и по-прежнему работают над мирным процессом передачи власти, говорится в пятницу в официальном заявлении Совета по нацбезопасности (СНБ).

Ранее глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль заявил, что власти предотвратили морское вторжение колумбийских боевиков со стороны штата Ла-Гуайра. Мадуро заявил, что целью вторжения было его убийство. По данным МВД, боевики попытались вторгнуться в страну на быстроходных катерах. Председатель учредительного собрания Диосдадо Кабельо уточнил, что восемь нападавших были убиты, двое задержаны. Позднее стало известно еще о 12 задержанных. Мадуро сообщил, что среди задержанных участников вооруженного морского нападения - двое граждан США, которых он назвал сотрудниками личной охраны президента США.

“Правительство США не имеет ничего общего с недавними событиями, которые якобы имели место в Венесуэле. Заявления об обратном не заслуживают доверия. Если бы это была запланированная США операция, как утверждает (президент Венесуэлы Николас) Мадуро, которому предъявлены обвинения в терроризме, она была бы открытой, прямой и эффективной", - говорится в заявлении.

Стремления США неизменны - мирная передача власти, добавляется в сообщении.

# В мире
По материалам: ria.ru

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