Судно для завершения "Северного потока — 2" прибыло в Германию

Влада Некрасова

Плавучий трубоукладчик "Академик Черский" прибыл в Германию, сообщает портал по отслеживанию местоположения кораблей Vesselfinder.

Принадлежащее "Газпрому" судно, способное достроить трубопровод "Северный поток — 2", на днях прибыло в Калининград, после чего направилось в сторону немецкого побережья на Балтике.

В настоящее время "Академик Черский" бросил якорь в акватории немецкого порта Мукран, где расположен логистический терминал строительства газопровода "Северный поток — 2".

Находки в Сингапур, после чего много раз менял пункт назначения.