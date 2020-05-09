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Судно для завершения "Северного потока — 2" прибыло в Германию

Судно для завершения "Северного потока — 2" прибыло в Германию
Плавучий трубоукладчик "Академик Черский" прибыл в Германию, сообщает портал по отслеживанию местоположения кораблей Vesselfinder.

Принадлежащее "Газпрому" судно, способное достроить трубопровод "Северный поток  — 2", на днях прибыло в Калининград, после чего направилось в сторону немецкого побережья на Балтике.

В настоящее время "Академик Черский" бросил якорь в акватории немецкого порта Мукран, где расположен логистический терминал строительства газопровода "Северный поток — 2".


Находки в Сингапур, после чего много раз менял пункт назначения.
# Россия
По материалам: ria.ru

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