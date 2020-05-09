Телескоп Gemini сделал новый снимок Юпитера

Вадим Карасев

Астрономы создали новое изображение планеты Юпитер, прослеживая светящиеся области тепла, которые скрываются под облачными вершинами газового гиганта.

Снимок был сделан в инфракрасном разрешении с помощью Северного телескопа Gemini, который находится на Гавайях.

Для достижения такого разрешения ученые использовали метод под названием "Счастливая визуализация", который устраняет эффект размытости при взгляде сквозь турбулентную атмосферу Земли.

Этот метод включает в себя получение нескольких экспозиций цели и сохранение только тех сегментов изображения, где эта турбулентность минимальна.

Когда все "счастливые кадры" складываются в мозаику, появляется ясность, которая выходит за рамки только одной экспозиции.

Инфракрасные волны используется, чтобы видеть сквозь дымку и тонкие облака в верхней части атмосферы Юпитера, чтобы дать ученым возможность глубже исследовать внутренние процессы планеты.

Астрономы хотят лучше понять, как образуются погодные системы газового гиганта, и, в частности, великие штормы, которые могут бушевать на Юпитере в течение десятилетий и даже столетий.

Исследование Юпитера телескопом Gemini было проведено из Калифорнийского университета в Беркли. Это было частью совместной программы наблюдений, в которой участвовали Хаббл и космический аппарат Juno, в настоящее время вращающийся вокруг пятой планеты Солнечной системы, сообщает BBC.

Юпитер, видимый Хабблом.

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