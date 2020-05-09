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Тимати отреагировал на заявление Белого дома о победе США над нацизмом

Тимати отреагировал на заявление Белого дома о победе США над нацизмомФото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский рэпер и основатель лейбла Black Star Тимати (Тимур Юнусов) отреагировал на заявление Белого дома о победе США и Великобритании над нацизмом. Музыкант обратился к подписчикам на своей странице в Instagram в субботу, 9 мая.

«И типа все сделали вид, что этого не видели, но мы-то мимо не пройдем», — написал Тимати. Он призвал людей перейти на страницу администрации США в социальной сети и высказать в комментариях под соответствующим постом свои мысли.

Сам рэпер уже оставил комментарий к записи, назвав американцев «лучшими». «Красавцы победили во Второй мировой, блокадный Петербург отстояли, под Сталинградом битву прошли и флаг на Рейхстаге свой водрузили», — отметил он.

Ранее сообщалось, что на странице Белого дома в Instagram появилось поздравительное сообщение, в котором сказано, что 8 мая 1945 года Америка и Великобритания «одержали победу над нацистами». «Дух Америки всегда победит. В конце концов, так и происходит», — указывает пресс-служба Белого дома. Советский Союз в публикации не упоминается.

9 мая посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москва не должна молчать в ответ на попытки принизить роль СССР в победе в Великой Отечественной войне. Он назвал «дезинформационную кампанию, развязанную в ряде стран с целью принизить роль Советского Союза в победе над нацизмом», неприемлемой.

7 мая Пентагон опубликовал свою версию истории Второй мировой с вторжением СССР.

В США, Великобритании и большинстве стран Западной Европы завершение Второй мировой войны в Европе отмечается 8 мая — в день капитуляции Германии — и называется Днем Победы в Европе. В России День Победы из-за разницы часовых поясов празднуется 9 мая.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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