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Товарооборот онлайн-торговли в Москве увеличился на 38% в марте

Товарооборот онлайн-торговли в Москве увеличился на 38% в марте
В марте оборот онлайн-торговли в Москве составил 16 миллиардов рублей. Этот показатель на треть (38,2 процента) выше, чем в феврале, передает "Москва 24", ссылаясь на портал мэра и правительства столицы.

Заммэра по вопросам экономической политики Владимир Ефимов сообщил, что объемы онлайн-торговли в городе за год увеличились на 6,8% и составляют почти четверть от всего российского рынка – 24%.

Руководитель департамента экономической политики Москвы Кирилл Пуртов также напомнил, что в прошлом месяце ритейлеры развернули программы онлайн-продаж.


сообщило, что выгоду от кредитных каникул могут освободить от уплаты НДФЛ.
# Экономика
По материалам: ria.ru

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