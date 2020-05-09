Трамп обсудил с Меркель годовщину Победы

Анастасия Иванова

Президент США Дональд Трамп обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель годовщину Победы и коронавирус, сообщил в заявлении представитель Белого дома Джадд Дир.

"Сегодня президент Дональд Трамп переговорил с канцлером Германии Ангелой Меркель, чтобы вспомнить и поразмышлять над 75-й годовщиной победы в Европе. Президент Трамп поблагодарил канцлера Меркель за ее поздравление, выдержанное в изящных выражениях", - сообщил Дир.